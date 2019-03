Ci si attendeva da Matteo Cianchelli una bella prova nei Campionati Italiani Studenteschi di Corsa Campestre, che si sono svolti a Gubbio giovedì 21 marzo ed il titolo conquistato arriva come una ciliegina sulla torta, a coronamento di una bellissima serie di risultati in crescendo nelle ultime gare regionali e nazionali a cui aveva partecipato in rappresentanza della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo. Una delle ultime gare disputate era quella studentesca Regionale di Cassino difendendo i colori dell'Istituto Orioli di Viterbo nella quale si era imposto staccando il biglietto per disputare le fasi finali nazionali di Gubbio. Ottima la condotta tattica nella prova che si sviluppava su di un percorso di circa 2,5 Km. con continui sali scendi, nella quale il giovanissimo viterbese, dopo aver gestito le sue energie correndo a buon ritmo ma con prudenza nel gruppetto di testa, ha piazzato nella parte conclusiva della gara il suo notevole spunto, tagliando il traguardo con ben 15" di vantaggio sugli avversari. Più che soddisfatto della prestazione Matteo che chiude la gara con un pregevole crono di 9'00" dopo gli ultimi impegnativi allenamenti al Campo Scuola di Viterbo seguito dall'allenatrice Linda Misuraca. Felice del risultato anche l'accompagnatrice ed insegnante dell'Orioli prof. Luciana Amorosi a cui vanno insieme a Matteo, i complimenti del presidente della Finass Ass. Atl. Viterbo Giuseppe Misuraca.