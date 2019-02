Ludwig Schertel si rende ancora protagonista di una volitiva e decisa prova alle finali nazionali dei lanci lunghi invernali a Lucca. Il giavellottista viterbese in forza alla Libertas Orvieto si è ben comportato in una gara impreziosita dal sontuoso 81,79 del Fiamma Gialla Fraresso. Per Schertel personale stagionale fissato ora a 54,99 metri, molto vicino al suo primato. Durante la gara Ludwig ha effettuato tre lanci sopra i 54 metri, segno di buona condizione e di stabilità su certe misure che non possono non far sperare in una buona stagione outdoor. Soddisfatto l'atleta e la sua allenatrice Monica Condurelli per questa prima esperienza ad alto livello.