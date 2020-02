Sara Cianchelli settima nel campionato regionale di marcia a Frosinone

Bella giornata di gare all'interno dell’Aeroporto Militare di Frosinone dove domenica 23 febbraio si è disputata la seconda prova del Trofeo Fulvio Villa e Trofeo Lazio di marcia. Gare per tutte le categorie, valide anche per il campionato regionale individuale di marcia su strada ragazzi e cadetti, la prima prova è stata disputata a Valmontone il 12 gennaio.

In gara per la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo la tenacissima Sara Cianchelli che, superati i postumi delle prime influenze stagionali, si è cimentata con buoni risultati nella prova della categoria Ragazze su di un percorso leggermente superiore ai 2 Km. su strada. Molto migliorata la sua tecnica di marcia rispetto allo scorso anno ed anche il risultato ottenuto con un crono di 13'30"9 ed il 7° posto finale, lascia ben sperare per il prosieguo della stagione agonistica e del trofeo regionale. La prossima prova del trofeo "Fulvio Villa" è in programma l'8 marzo a San Cesareo (Roma) dove la giovanissima atleta dalla Finass cercherà di migliorarsi ulteriormente.