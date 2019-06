L'eclettica Cadetta Elena Vergaro ed il Cadetto Giuseppe Guerra faranno parte nuovamente della rappresentativa giovanile laziale che si è data appuntamento martedì scorso presso il Centro Polisportivo delle Fiamme Gialle di Castelporziano, dove sotto la guida dei vari tecnici di specialità si svolgerà l'ultimo raduno del Club Lazio prima della pausa estiva e in vista del raduno estivo del Terminillo dal 5 al 10 agosto. Elena, in virtù degli ottimi risultati ottenuti negli ultimi periodi nella gara degli 80hs, tra i migliori in ambito nazionale, entra a far parte del gruppo delle ostacoliste e Giuseppe, convocato nel Lancio del Disco, ottiene anche ottimi risultati tecnici nelle gare di Peso e Martello. Più che vivo il settore giovanile della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo seguito con passione e competenza dai tecnici Umberto Battistin, Federica Gregori e Linda Misuraca che continua a sfornare giovani talenti nelle categorie giovanile come appunto nel fine settimana al "Paolo Rosi" a Roma con i Cadetti/e in grande evidenza nel Trofeo di Salti Regionale. Nelle gare in programma si sono messi in evidenza tra i Cadetti Federico Ercoli al record personale nel Triplo con l'ottima misura di 12,10, Jacopo Leonardi 1,60 nell'Alto e Diego Anselmi 1,40 e tra le Cadette Valeria Spiti 1,43 nell'Alto, Aurora De Santis 1,40 ed Elena Vergaro 1,30. A tecnici ed atleti, artefici di questa splendida stagione agonistica estiva, i complimenti del presidente della società Giuseppe Misuraca.