Effettuati i sorteggi per gli spareggi nazionali da cui usciranno le squadre promosse in serie B; il Tennis Club Viterbo, tra i primi circoli d’Italia, è stato inserito tra le squadre teste di serie in virtù delle classifiche dei suoi giocatori, partirà quindi un turno avanti rispetto alle altre e dovrà affrontare una sola partita il 30 giugno per essere promosso in serie B. Sarebbe un traguardo meritatissimo per questo gruppo, che ha dato spettacolo tutto l'anno, composto da ragazzi cresciuti nel circolo viterbese più il supporto di un giocatore di grande valore come il francese Dorian Descloix, ma anche per gli sponsor Saggini Costruzioni e Banca Lazio Nord che hanno supportato sempre la squadra, per il capitano Paolo Ricci in campo ogni giorno con i ragazzi, per il Presidente - giocatore Fausto Barili al suo primo anno alla Presidenza e per la città che potrebbe partecipare a un campionato nazionale di alto livello. L’avversaria del TC Viterbo sarà la vincente tra il Tennis Club Caltanissetta e il Tennis Club Villasanta di Monza. In caso di successo dei Siciliani la sfida decisiva del 30 Giugno si giocherà a Viterbo, mentre se dovesse avere la meglio il Monza, i viterbesi, per via della collocazione in tabellone, affronterebbero la trasferta in Brianza. I ragazzi del Tennis Club Viterbo (Dorian Descloix, Raffaele Censini, Davide Guerra, Giacomo De Carlo, Fausto Barili, Marco Calandrelli, Luca Fondi e Daniele Silvestre) sono già a lavoro per preparare la sfida, conosceranno domenica 23 i loro avversari, sanno che entrambe le squadre sono di alto livello, preferirebbero ovviamente Caltanissetta per poter giocare la partita più importante della stagione davanti al proprio pubblico.