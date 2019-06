Michele Mariuta è il primo acquisto del Carbognano beopromosso in serie B. "Il giovane talento monterosolino - annunciano da Carbognano - entra a far parte del rooster di mister Gianluca Cervigni in quella che rappresenterà la prima avventura a carattere nazionale della nostra storia nel campionato cadetto di serie B. Michele, classe 1993, è una delle perle migliori che il futsal della Tuscia annovera tra le proprie file. Fisicità, esplosività, qualità tecnica individuale di livello, velocità di pensiero e di corsa ed esperienza annuale nel calcio a 5: tutte le caratteristiche, presenti in Michele, che incarnano il prototipo di giocatore ideale capace di andare a rinforzare un team già di grande valore. Il forte laterale/pivot di Monterosi ritrova alcuni compagni di squadra ed il mister con cui ha già vinto campionati di futsal e si unisce ad un intero gruppo di lavoro che lo ha da sempre apprezzato per le sue caratteristiche umane e sportive. Un grande ringraziamento e stima va agli amici della Virtus Monterosi c/5 che hanno agevolato e permesso la trattativa, lasciando al ragazzo la possibilità di viversi questa nuova avventura a tinte gialloverdi".