FORMULA UNO

Qualifiche Montecarlo: disastro Ferrari, pole di Hamilton davanti a Bottas

Le Mercedes davanti, come sempre. Stavolta però, dopo tre consecutive di Valteri Bottas, la pole è di Lewis Hamilton, la numero 85 di sempre, la seconda a Montecarlo. Trovata con un giro fantastico in 1’10”166. Secondo Bottas, a 86 millesimi dal compagno di Mercedes. Sebastian Vettel è quarto, staccato di 3 decimi anche da Max Verstappen con la Red Bull. Un sabato difficile, per il ferrarista, ...