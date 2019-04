Viterbese sconfitta in casa dalla Cavese nel recupero della ottava giornata: 1-3

Niente rimonta, questa volta, per una Viterbese che incassa tre goal dalla Cavese tra le mura amiche del Rocchi. I campani passano in vantaggio dopo venti minuti grazie a un calcio di rigore: Sparandeo colpisce di mano in area e Favasuli supera Valentini dal dischetto. La gioia dura poco perché, appena ripresa la partita, è la Viterbese ad attaccare e guadagnarsi la medesima punizione grazie a Palermo. Pacilli beffa Brasi e agguanta il momentaneo pareggio che permette agli uomini di Calabro di tornare negli spogliatoi con maggiore tranquillità. La partita riprende con i gialloblu che cambiano faccia: escono Vandeputte e Bismark per fare spazio a Molinaro e Tsonev. Il primo si rese protagonista proprio a Cava de’ Tirreni con un’ottima prestazione che portò anche al goal di Luppi valido un punto. Ma oggi niente. Stanchezza o testa altrove, Mignanelli, perde la marcatura dell’avversario, la recupera e si fa superare. Da due passi, Rosafio, non sbaglia e riporta gli ospiti sulla situazione di vantaggio. Il terzo goal è un’azione personale di Fella che ha firmato anche il pareggio in casa.

VITERBESE - CAVESE 1-3

RETI: 20ºpt Favasuli su rig. (CA), 24ºpt Pacilli su rig. (VT), 14ºst Rosafio (CA), 26ºst Fella (CA)

VITERBESE (3-4-3): Valentini; Atanasov, Coda, Sparandeo (6ºst Luppi); De Giorgi, Palermo, Damiani (19ºst Polidori), Mignanelli; Pacilli (19ºst Zerbin) Bismark (1ºst Molinaro), Vandeputte (1ºst Tsonev). A disposizione: Demba, Bertollini, Cenciarelli, Milillo, Coppola, Sini, Artioli. Allenatore: Antonio Calabro

CAVESE (4-3-3): De Brasi; Bruno (31ºst Lia); Manetta Bacchetti, Filippini, Castagna (17ºst Migliorini), Favasuli, Tumbarello; Rosafio (17ºst Magrassi, 40ºst De Rosa), Fella, Sainz-Maza (31ºst Silvestri). A disposizione: Bisogno, Palomeque, Buda, Flores, Agate, Dibari, Ferrara. Allenatore: Giacomo Modica

ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi

NOTE: angoli 4-0 per la Viterbese; giornata soleggiata e mite; spettatori 700 circa più 50 circa provenienti da Cava de' Tirreni. Ammonizioni: 4ºst Tsonev (VT), 6ºst Bacchetti (CA), 29ºst Palermo (VT), 31ºst Bruno (CA)