In occasione della partita casalinga della squadra di serie C maschile, il Tennis Club Viterbo organizza una giornata di festa con porte aperte a tutti e la possibilità di provare gratuitamente sia il tennis che il padel. Dalle ore 10 alle ore 17 di Domenica 24 tutti i campi del circolo sulla strada tuscanese saranno a disposizione di chi vorrà partecipare all’Open Day; una bella occasione per conoscere le strutture del circolo tra nuovissimi campi coperti e scoperti in terra rossa e in green-set , per parlare con i maestri , per giocare e divertirsi con gli amici. E con l’occasione tifare tutti insieme per i ragazzi della serie C impegnati nella difficile sfida contro il Circolo Canottieri Tevere Remo: penultima partita della fase a gironi fondamentale per la classifica e la qualificazione alla fase successiva. La squadra viterbese , capitanata da Paolo Ricci e sponsorizzata da Saggini Costruzioni e Banca Lazio Nord, viene da due pesanti successi consecutivi per 6-0, ma ha bisogno di un’ altra vittoria per essere certa della qualificazione. L’invito è per domenica ed è rivolto a tutti per una bella giornata di tennis e divertimento.