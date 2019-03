Le soddisfazioni per la Polisportiva Fulgur Tuscania arrivano anche dalla sezione atletica grazie a Franco Lombardi, che ha chiuso la Maratona di Barcellona in 3h19'44'' sulla classica distanza di 42 km e 190 metri. Questo atleta cinquantenne, artigiano di professione, ha iniziato a correre da circa 3 anni e recentemente si è tesserato con la Fulgur. In molti lo hanno visto allenarsi per le vie del paese, ma concludere una gara di livello internazionale con una media 4’44” al km è una prestazione che supera le aspettative e riempie d’orgoglio tutto il movimento sportivo locale. Questi risultati confermano la crescita del gruppo dell’atletica tuscanese che da quest’anno, con affiliazione Fidal, affianca il calcio e il pattinaggio artistico all’interno della Fulgur, una società che continua a mettere la dedizione e la passione per lo sport al centro del proprio programma.