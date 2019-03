Marzo da incorniciare per il Tennis Club Acquapendente: entrambe le formazioni Under 14 impegnate nella fase provinciale a Gironi si qualificano a quella regionale. Nel Girone 1 femminile le gemelle terribili Maria Chiara (classifica 4.1) e Caterina (classifica 4.2) Bastianini concludono il percorso con tre vittorie su tre. Nella gara inaugurale si impongono 3-0 sui terreni in erba sintetica del Cus Viterbo. Maria Chiara supera con un doppio 6-1 la classificata 4.5 Chiara Barbetti, mentre Caterina per 6-1 / 6-0 la classificata 4NC Emma Vittori. A risultato acquisito le aquesiane si impongono con un doppio 6-1 sulle medesime avversarie. Nella seconda trasferta consecutiva arriva ancora una netta affermazione sui campi in sintetico ply-it del Tennis Club Orte. Maria Chiara supera per 6-1 / 7-5 la classificata 4.4 Iolanda Gigliozzi, mentre Caterina rifila un 6-0 / 6-1 alla classificata 4NC Rachele Pea. A risultato acquisto arriva un 6-4 / 6-0 alla coppia formata da Iolanda Gigliozzi e dalla classificata 4.4 Giulia Libriani. Nell’unica gara disputata sui campi in terra rossa casalinghi, arriva un altro successo alle spese del T.C. Viterbo. Maria Chiara supera con un doppio 6-0 la classificata 4.4 Emma Palumbo, Caterina 6-1 / 6-4 la classificata 4.5 Licia Puleo ed, ancora a risultato acquisito, per 6-1 / 6-2 la coppia formata dalla classificata 4.2 Vittoria Cilli e dalla classificata 4NC Arianna Sanatini. Nel Girone 1 Categoria maschile i classificati 4.3 Alessandro Muccifora e Gabriele Testa giungono al secondo posto alle spalle del Tennis Club Punta del Lago di Ronciglione. Nella gara inaugurale successo casalingo contro la formazione sutrina del Colle Diana. Alessandro supera 6-0 / 6-2 il classificato 4.6 Leonardo Battiato, Testa con un doppio 6-0 il Categoria 4NC Lorenzo Bombardi, mentre nella gara di doppio tra i quattro contendenti doppio 6-2 per gli aquesiani a risultato acquisito. Nella prima trasferta Girone, gli aquesiani si impongono sui campi in sintetico-play-it di Orte. Alessandro rifila un 6-2 / 6-0 al classificato 4.3 Lorenzo Valente, Gabriele si impone per 6-2 / 6-2 sul classificato 4NC Giulio Venanzi mentre, a risultato acquisito, gli aquesiani superano la coppia Giulio Venanzi – Andrea Tomassini classifica 4NC con un doppio 6-1. Nella seconda gara casalinga nuova vittoria con il Tennis Club Viterbo. Alessandro supera 6-2 / 7-6 il classificato 4.3 Marco Chiodo, Gabriele per 6-0 / 6-3 Leonardo Marzeddu, mentre, a risultato acquisito, nuovo successo sulla coppia formata da Tommaso Mattioli ed il 4NC Federico Scipioni per 6-0 / 6-0. Unica sconfitta a qualificazione raggiunta quella a Punta del Lago. Alessandro si inchina con un doppio 6-0 al classificato 3.3 Edoardo La Piana. Mentre Gabriele porta tutto in parità superando con un doppio 7-6 il classificato 4.3 Antonio Zega. Nella gara di doppio fra i quattro contendenti, infine, i ronciglionesi superano con un doppio 6-0 gli aquesiani.