In anticipo di ben 40 giorni dalla prima giornata di campionato, domenica 3 marzo si è svolta la prima doppia amichevole del WiPlanet Montefiascone, cosa non usuale all’inizio di marzo nel baseball italiano, anche a causa delle condizioni climatiche che, solitamente, non consentono alle squadre di essere tecnicamente a punto in questo periodo. Il nuovo manager della serie B giallo-verde Alejandro Salgado ha voluto forzare i tempi della preparazione della squadra, con l’intento di giungere in piena forma all’inizio del campionato il 14 aprile. Poca importanza aveva il risultato, ma comunque iniziare con due vittorie, 12 a 4 e 3 a 1, è certamente di buon auspicio. Ma l’obiettivo principale per lo staff tecnico era acquisire elementi per disporre in campo all’inizio del campionato la migliore squadra possibile. Infatti, diversi sono gli atleti che possono ricoprire più ruoli, e individuare la migliore formazione sarà uno degli obiettivi di questi 40 giorni. Già sono stati programmati doppi incontri domenica 31 a Macerata, formazione che ha vinto nel 2018 il proprio girone di A2. In particolare l’attenzione era rivolta ai lanciatori, che all’inizio della stagione sono protagonisti di una preparazione specifica. Il coach Carletti è rimasto soddisfatto della loro prestazione: “Ci siamo posti il limite di 60 lanci per non sforzarli troppo, ed i ragazzi hanno tenuto bene. Fanali non era disponibile, ma i fratelli Michele e Matteo Carletti hanno ben tenuto il monte, e buone notizie sono giunte da parte di Lanzi, che, dopo una partenza un po’ contratta, ha chiuso in crescendo, dimostrando di poter offrire un ottimo contributo”. Alla partita ha partecipato anche Alessandro Vaglio, il capitano della nazionale azzurra che sta ultimando la sua preparazione invernale prima di trasferirsi a Bologna per il pre-campionato. “Mi ha fatto piacere iniziare la stagione a Montefiascone – ha dichiarato Vaglio - l’ambiente è divertente e piacevole e sono sicuro che la squadra si toglierà più di qualche soddisfazione. La squadra giallo-verde è giovane e molto competitiva, il livello tecnico è buono sia per gli atleti, ma soprattutto per le ottime capacità degli allenatori. I prossimi passi tecnici – ha aggiunto - sono ora affidati ad una maggiore attenzione ai dettagli, punteggio di strike e out, strategia dei lanci, etc.., elementi che a livello professionale determinano le strategie di gioco e potrebbero dare alla squadra quel qualcosa in più. Al di là di questi dettagli, i motori si sono appena accesi e quelli del WiPlanet Montefiascone fanno un bel rumore”.