Una massiccia presenza di piccoli contendenti (43 in totale) ha dato lustro alla tappa aquesiana del circuito giovanile tennistico “Etruski cup next gen” ospitata dal Circolo locale del Presidente Enrico Barberini su organizzazione dei comitati regionali e provinciali della Fit. Nella Categoria Under 12 maschile successo del classificato 4.1 Riccardo Miano. Oltre al vincitore tabellone composto da altri nove contendenti: classificato 4NC Andrea Castra Junior, classificato 4NC Carlo Rainone, classificato 4NC Emanuele Coppa, classificato 4NC Stefano Borgogni, classificato 4NC Giacomo Montaruli, classificato 4.5 Simone Ramacciani, classificato 4.3 Alessandro Muccifora, classificato 4.2 Emanuele Liorni, classificato 4.1 Davide Profili. Leonardo Crociani si aggiudica la Categoria Under 14 maschile. Tabellone composto da altri 13 atleti, Severini, Venanzi, Antonini, Borgogni, Bonavitacola, Basili, Santonocito, Alessandro Muccifora, Valente, Testa, De Rossi, Profili, Crociani. Nella Categoria femminile Under 14, successo per la classificata 4.1 Sofia Panacci. Tabellone composto da altre sette atlete: classifica 4NC Carlotta Mambrini, classificata 4.2 Noemi Raspoli, classificata 4.2 Caterina Bastianini, classificata 4.2 Giulia Letizia Brasoveanu, classificata 4.2 Carlotta Martins Pinto Teixeira, classificata 4.5 Ioana Bianca Danciu e classificata 4.1 Maria Chiara Bastianini. Leonardo Crociani, infine, concede il bis nella Categoria Under 16 maschile. Altri 10 atleti a completare il tabellone: classificato 4.3 Giacomo Muccifora, classificato 4NC Corrado Bacchiorrini, classificato 4.3 Francesco Lorenzo Tornabuoni, classificato 4.5 Guglelmo Zannoni. Classificato 4.3 Gabriele Testa, classificato 4.1 Giacomo Barberini, classificato 4.2 Leonardo Santonocito, classificato 3.3 Riccardo Vegni.