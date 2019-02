ALBALONGA WH-VITERSPORT LIBERTAS 3-3

MARCATORI 3 Kruezi (VL), 3 Fierravanti (A)

ALBALONGA WH Fenorasi, Montevecchi, Diosi, Mastrostefano,Fierravanti, De Rogatis, Raffa, Rezza All. Carducci

VITERSPORT E. Marotta, Minella, Pacchiarotti, Cesarei, Kruezi, Izzo, Andrei, U. Marotta All. Mancuso

ARBITRI Scorsino, Bavetta

Quella di sabato 23 febbraio, alla palestra Collodi di Albano, è stata una gara tirata, con un buon hockey in campo. Entrambe le squadre volevano i tre punti, la Vitersport per consolidare il secondo posto in classifica, l'Albalonga per aumentare il distacco dalle dirette inseguitrici e quindi incrementare il vantaggio in vista della possibile qualificazione per le finali di Lignano Sabbiadoro. Ne è scaturita una partita brillante con rapidi capovolgimenti di fronte. Il primo quarto si è chiuso con il punteggio di uno a uno, mentre la formazione viterbese riusciva a chiudere in vantaggio il secondo quarto, vantaggio poi rimontato dall'Albalonga. Il risultato è rimasto in bilico fino alla metà dell'ultimo quarto, quando le Pantere viterbesi riuscivano a portarsi in vantaggio a tre minuti circa dalla fine, ma prontamente rimontato dall'Albalonga e con il quale si concludeva la partita. Sono scesi in campo per la compagine viterbese Edvige Marotta in porta e una difesa impeccabile, nella quale si sono alternati con efficacia Minella, Pacchiarotti e Toma. Buono anche il lavoro paziente ed attento di centrocampo, con Cesarei, Izzo e Umberto Marotta, dai quali sono scaturite le azioni della scattante mazza di Kruezi, realizzatore delle tre reti per la squadra di Viterbo. Una squadra efficace quella dell'Albalonga che schiera giocatori giovani sapientemente guidati in campo da quel Michele Fierravanti, già allenatore delle mazze della squadra nazionale italiana. Giusto il risultato finale che sicuramente accontenta la squadra di Albano, ma lascia un po' di amarezza nella squadra Viterbese che nella prossima partita affronterà in casa i vice campioni d'Italia del Padova. Appuntamento a tutti i tifosi e simpatizzanti della Vitersport per domenica 10 marzo, ore 14,30 alla palestra della Verità, Via Oslavia 2 Viterbo.