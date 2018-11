Le Ants a valanga contro Santa Marinella: 73-36

Netto successo interno 73-36 per le Ants che superano un’avversaria temibile come Santa Marinella e riscattano così il ko del turno precedente contro San Raffaele, primo stop di una stagione finora molto positiva tra Coppa Lazio e serie B. Il quintetto gialloblù dimostra sin dalla palla a due di voler imporre il proprio gioco e allunga subito nel punteggio: tutte portano un contributo prezioso in attacco e la distribuzione dei punti conferma che le note liete arrivano sia sotto i tabelloni con Yordanova e Recanati, sia dalle esterne con Pasquali e Spirito, tutte in doppia cifra alla sirena conclusiva. Nelle fila di Santa Marinella l’unica giocatrice in grado di creare qualche problema alla difesa gialloblù è l’ottima Veinberga, ma i suoi sforzi risultano vani perché le Ants non concedono alle tirreniche nessuna opportunità di rientrare; nel secondo tempo c’è così ampio spazio per le giocatrici della panchina che si mettono in mostra per l’impegno e il desiderio di guadagnare sempre più minuti sul parquet.