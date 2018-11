Stella Azzurra aspetta Sora

Terzo appuntamento interno per la Stella Azzurra quello di domenica 11 novembre pomeriggio alle 18 al PalaMalè, avversaria Sora, in una partita dalla quale i ragazzi di Fanciullo vogliono a tutti i costi ottenere un risultato positivo che possa servire a risalire la classifica. Nelle ultime due gare i biancostellati sono stati superati da Frassati in casa, in una partita che senza qualche pausa di troppo si sarebbe potuta concludere con un successo contro un avversario ancora imbattuto e poi da Formia, dove sul parquet tirrenico l'Ortoetruria ha giocato un buon incontro opposta ad una compagine di grande qualità con la quale ha a lungo lottato ad armi pari. Ancora pochi punti, ma buoni segnali che fanno pensare che oggi contro la temibile compagine di Sora si possa continuare a crescere in gioco, automatismi e si spera anche posizioni in graduatoria.

In un campionato comunque equilibrato i prossimi avversari dell'Ortoetruria sono formazione di tutto rispetto, che vanta nel proprio roster giocatori molto buoni come Purplevics, Railans, Vukajilovic, Cohen e Frisari, uniti ad una pattuglia di giovani assai interessanti.