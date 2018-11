Tuscania sfida la capolista Bergamo

Trasferta piena di insidie per la Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania domani sera (venerdì 9 novembre) al PalaAgnelli di Bergamo dove alle 20,30 affronterà la capolista Olimpia. I Lombardi guidano la classifica del girone Blu della serie A2 Credem Banca con 14 punti avendo finora vinto tutti gli incontri fin qui disputati e lasciando per strada un solo punto in casa di Club Italia.



“E' una squadra costruita per vincere, per fare il salto di categoria - esordisce il capitano bianco azzurro Pierlorenzo Buzzelli - Andiamo a Bergamo consapevoli del fatto che loro sono primi in classifica e che il nostro gioco è in continuo miglioramento. Giocheremo quindi senza timori reverenziali e proveremo con tutte le nostre forze a portare via qualche punto contro quella che probabilmente è la squadra più attrezzata del girone. Dall’altra parte della rete troveremo Dima Shavrak che è stato mio compagno di squadra per tre anni, sarà un po’ strano vederlo con una maglia diversa da quella di Tuscania. Conosciamo tutti il suo valore, è un giocatore fortissimo e sarà un piacere affrontarlo in una sfida che mi auguro offrirà una bella pallavolo”.



La probabile formazione di coach Spanakis: palleggiatore Garnica, opposto Romanó, in banda l’ex Shavrak e Tiozzo, al centro Cargioli e Erati. Libero: Innocenti.



A dirigere l'incontro gli arbitri Giorgia Spinnicchia Giorgia e Angelo Santoro.