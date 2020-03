Etruschi cup next gen, i risultati del circolo di Acquapendente

Tennis a porte chiuse fa rima con spettacolo ad Acquapendente nell’ambito di una prima giornata “Etruscky cup next gen” diretta magistralmente dal giudice arbitro Francesco La Piana, coadiuvato dal direttore di campo Fabio Carnovale. Nella categoria under 12 maschile Stefano Borgogni del Tennis Club Abbadia San Salvatore supera per 5-3/4-1 Nicolò Lo Moro. Nel suo percorso il tennista toscano supera Tommaso Illiano (4-2/4-0) ed Matteo Dionisi (2-4/4-2/4-1). Nelle sessioni preliminari del tabellone Matteo Dionisi batte Alberto Magrini (4-1/4-0), Tommaso Illiano ha la meglio su Mirco Bussotti (1-4/5-4/10-4), Gabriele Perazzi vince contro Lorenzo Bastianini (2-4/4-2/12-10), Tiziano Allegrini supera Lorenzo Bastianelli (4-0/4-2), Tommaso Illiano Andrea Castra Junior (4-1/4-1), Emanuele Coppa Gabriele Perazzi (4-1/4-0) e Nicolò Lo Moro ottiene il successo contro Tiziano Allegrini (3-5/4-2/10-6). Nella categoria Under 14 finalissima “made Circolo tennis Aureliano Team”, con Mattia Persi che supera Leonardo Mondello per 5-3/4-0. Nel percorso del tabellone Persi supera Matteo Dionisi (4-1/4-0), e Stefano Borgogni (4-1/4-0). Negli altri incontri Matteo Dionisi sconfigge Daniele Palomba (4-1/5-4), Simone Ramacciani Tommaso Illiano (4-1/4-0), Federico Scipioni Lorenzo Batianini (4-0/4-1), Matteo Dionisi batte Simone Ramacciani (2-4/4-2/10-8), Leonardo Mondello supera Federico Scipioni (5-3/4-0), Matteo Dionisi ottiene la vittoria contro Dario Pranzetti (4-2/4-2), Lorenzo Severiani batte Alessandro Muccifora (5-4/4-0), Leonardo Mondello Gregorio Francesco Quondam (4-2/4-2) ed, infine, Leonardo Mondello centra la vittoria contro Lorenzo Severini (1-4/4-1/11-9). Finale pirotecnico per la gioia del presidente Enrico Barberini. nel pomeriggio di lunedì con ben tre tabelloni. A contendersi il titolo nella categoria under 16 femminile Caterina Bastianini, Melissia Ciccotti, Biana Ioana Danciu, Maria Chiara Bastiianini, Vittoria Cilli, Maria Chiara Bastianini, Beatrice Cocomazzi. In gara nel tabellone under 12 femminile Elide Marchetti, Angelica Maria Giuliani, Tosini Sara, Sofia Sabatini. E infine nell’under 16 maschile in gara Giacomo Muccifora, Corrado Bacchiorrini, Gabriele Testa, Lorenzo Severini, Lorenzo Francesco Tornabuoni, Riccardo De Rossi, Leonardo Crociani.