Viterbo con Bracciali per puntare alla promozione

Sorteggiati i gironi del campionato di serie C maschile che prenderà il via domenica 8 marzo. Il Tennis Club Viterbo, assoluto protagonista nelle ultime stagioni, ha presentato la squadra che proverà a riportare il circolo in serie B, competizione in cui in passato ha già giocato e trionfato il circolo viterbese. Il capitano Paolo Ricci ha confermato buona parte del gruppo degli anni precedenti: Luca Fondi, Marco Calandrelli, Daniele Silvestre e il presidente Fausto Barili. Ha poi annunciato un ritorno importante, quello di Nicola Montani, cresciuto nel circolo viterbese e reduce da altre esperienze in squadre prestigiose.

Infine ha presentato le due grandi novità: il giovane Marco Dessì, ragazzo di ottime prospettive, trasferitosi da Cagliari a Viterbo per allenarsi sotto la guida di Paolo Ricci e la punta di diamante del Tennis Club 2020: Daniele Bracciali, ex numero 49 nella classifica Atp di singolo e 21 al mondo nel doppio. Grande prestigio per il presidente Barili aver riportato sui campi del Tennis Club Viterbo un giocatore del calibro di Daniele Bracciali, un tennista che ha rappresentato più volte l’Italia in Coppa Davis giocando contro avversari come Rafa Nadal e Fernando Verdasco e che due anni fa era impegnato sui campi del Roland Garros. Con questo organico e il sostegno degli sponsor storici, Saggini Costruzioni e Banca Lazio Nord, il Tennis Club Viterbo punta decisamente alla promozione in serie B. I viterbesi affronteranno la prima avversaria in casa domenica 8 marzo e ci sarà subito occasione di vedere Bracciali all'opera sui campi della Tuscanese. Non solo serie C però, il presidente Fausto Barili ha annunciato di puntare anche alla final four nazionale per il titolo over 35.