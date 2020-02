Paura Coronavirus, il Carbognano Calcio a 5 saluta due giocatori spagnoli

La paura del Coronavirus contagia il Carbognano calcio a 5, squadra del girone E di serie B, che ha deciso di salutare i due giocatori spagnoli, Javier Bernal Moreno e Ramon Santos Castellon, per evitare in futuro problemi legati ad una possibile diffusione del virus. In quel caso il Carbognano dice già "che non potrebbe assistere qualsiasi necessità dei nostri due tesserati". La separazione anticipata dalla coppia di giocatori iberici è stata annunciata in un post sul social della società gialloverde. Eccolo: "In seguito alla situazione epidemica ben nota che sta coinvolgendo la nostra nazione - si legge nel post del Carbognano -, in relazione alla presenza in squadra di due giovani atleti Iberici ed in stretto contatto con i parenti dei due ragazzi, vista la non possibilità di prevedere la situazione evolutiva del quadro epidemiologico e valutate le norme e forme restrittive che sono state utilizzate nel nord Italia (vedi isolamenti domiciliari e quarantene), in considerazione del fatto che i due atleti alloggiano insieme e sono di età molto giovane ed una eventuale emergenza, attualmente ripetiamo non presente da noi, ci potrebbe mettere nella condizione di non poter assistere qualsiasi necessità dei nostri due tesserati, valutando ed accettando le forti preoccupazioni legittime dei nuclei familiari dei ragazzi e le richieste dei nostri tesserati stessi, comunica che, per le restanti cinque giornate di campionato non si avvarrà delle prestazioni sportive di Javier Bernal Moreno e di Ramon Santos Castellon che potranno così celermente tornare a casa dalle proprie famiglie".

"Due ragazzi splendidi - concludono da Carbognano - che tutto il nostro ambiente ringrazia di cuore ed a cui fai dei grandissimi in bocca al lupo per il proseguo della loro carriera sportiva, ricordando agli stessi che questa sarà sempre casa loro ed una grande famiglia pronta a riaccoglierli in qualsiasi momento vorranno. Questo non vuole essere un comunicato allarmistico, ma semplicemente una presa di coscienza necessaria e preventiva per la sicurezza degli atleti della nostra comunità, al fine di non trovarsi in situazioni difficili da controllare in eventuali emergenze, ripetiamo di nuovo, attualmente comunque non presenti nella nostra Regione".