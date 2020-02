Il Montefiascone vince la Winter League Elite Lazio

Grande soddisfazione per i ragazzi giallo-verdi, che si sono aggiudicati quello che a tutti gli effetti era un campionato indoor di categoria, sconfiggendo in finale i Lupi Roma. La cronaca iniziale vede prevalere i lanciatori (per il Montefiascone Alessandro Ceccariglia e per i Lupi Lucas Grubb, dotato di una ottima palla veloce), che tengono a zero gli attacchi avversari. Al terzo attacco i ragazzi di Montefiascone prendono le misure con una serie di valide che permettono di segnare 4 punti, incrementando il vantaggio al quarto fino al 5 a 0, mentre Bertollini, entrato al posto di Ceccariglia, continua a tenere a zero l’attacco dei romani. All’ultimo attacco dei Lupi, Bertollini viene rilevato da Fortunati e anche lui come i suoi compagni che l’avevano preceduto sul monte non concede punti agli avversari, chiudendo così l’incontro sul 7 a 0 per il Montefiascone.

Naturalmente grande soddisfazione per tutta la società per questa importante vittoria, il Manager Roberto Fortunati e il pitching coach Massimo Fortunati sono entusiasti per le prestazioni della Squadra: ”La squadra oggi ha dimostrato di essere la migliore del Torneo, che può essere definito un campionato regionale indoor; ha giocato una splendida partita, tutti i ragazzi sono scesi in campo concentrati ben sapendo che l’incontro non era facile, riuscendo ad inanellare una lunga serie di battute valide segnando i punti necessari alla vittoria. In difesa non hanno mai mollato aiutando i tre lanciatori che si sono avvicendati, con ottime giocate difensive. In battuta tutti i ragazzi hanno confermato il loro potenziale le valide sono arrivate da Bertollini, Fortunati, Marianello, Grasselli, Iakabas e Ceccariglia. Ora ci aspetta il campionato, che inizierà dopo Pasqua, e sicuramente ci vedrà tra i protagonisti. Nel frattempo la società, con il Presidente in primis, sta organizzando incontri amichevoli con il Grosseto per mantenere alta la concentrazione agonistica.”

FORMAZIONE Fortunati -6-1, Gomez 4, Bertollini 2-1-3, Ceccariglia 1-3, Marianello 3-2, Grasselli 5, Iakabos -7 (Torri), Amaro -8 (Cipriani)

CLASSIFICA FINALE 1. Montefiascone, 2. Lupi Roma, 3. Dolphins Anzio, 4. Academy Nettuno, 5. San Giacomo Nettuno, 6. Cali Roma