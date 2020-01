Il Real Fabrica festeggiato in Comune per la vittoria in Coppa Lazio

Il Real Fabrica di Roma ha festeggiato nella sala consiliare del municipio fabrichese la vittoria della coppa Lazio. Accolti dal sindaco, dal vice sindaco, dal consigliere regionale Lnd Renzo Lucarini, da alcuni sponsor e dalle autorità civili e militari, i calciatori ed i dirigenti fabrichesi hanno ringraziato l'amministrazione comunale ed hanno raccontato le emozioni vissute durante le final four di Ariccia, ricevendo in dono una pergamena.

Il prossimo 18 febbraio si disputerà la gara di andata della fase nazionale della coppa Italia, torneo in cui il Real Fabrica rappresenterà l'intera regione Lazio. Il sorteggio effettuato dalla divisione calcio a 5 ha messo i viterbesi di fronte all'Itria, selezione vincente della coppa di Puglia. Il primo dei due match si giocherà al Pala Todisco di Cisternino, in provincia di Brindisi, mentre la gara di ritorno, sette giorni dopo, andrà in scena - molto probabilmente - al palasport di Orte.