Vele bianche e multicolori domenica al lido di Tarquinia, per la regata di chiusura della stagione velica estiva organizzata dall’Assonautica Maffei e arricchita dall'importante partecipazione di atleti del Vela club Tarkna e del Lido dei Tarquini. Ottimo il mare, il sole e il vento tra i 7 e i 10 nodi, nonostante tuoni e fulmini sulla costa facessero temere per il peggio. Perfetta l’organizzazione, il campo di regata e la conduzione della stessa da parte dei tre giudici della Federazione italiana vela. Dopo due prove sono saliti sul podio al primo posto, per i catamarani, Tonzani-Frano del Vela club Tarkna e Tartaglia, dello stesso circolo, per la classe Laser. Ottimi, nella stessa classe, i piazzamenti di Quell e Testa del Circolo ospitante. Poche le derive della classe 470, che hanno visto sul podio l’equipaggio Bailo-Bailo del Vct.