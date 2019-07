Dopo l’entusiasmante giornata di domenica scorsa, con le due vittorie sull’Alghero che significano play-off quasi certi, il WiPlanet Montefiascone va in trasferta domenica a Latina, un campo insidioso contro una squadra che è quarta in classifica con ugual numero di vittore e sconfitte, ma in casa ha un record di 6 vinte e 2 perse. La scorsa settimana i pontini hanno perso entrambi gli incontri a Livorno, anche per una debole opposizione dei lanciatori alle mazze toscane. La cronaca ha visto i lanciatori del Latina(Dini e Piras nella prima e Caranzetti e Messina nella seconda) concedere molto alle mazze amaranto. Ma questo non deve far pensare ad una domenica tranquilla. A Livorno il Latina non ha potuto disporre di alcuni lanciatori (Zanella, Damiano e Calisi), che invece dovrebbero essere presenti in casa.