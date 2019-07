Non è riuscita l’impresa finale ai ragazzi del Tennis Club Viterbo. Dopo essere stati protagonisti da inizio stagione di questa serie C e aver eliminato squadre fortissime, sono stati sconfitti 4-2 dal Tennis Club Villasanta di Monza nell’ultimo atto dei play- off vedendo sfumare il sogno promozione. Promozione in serie B che questo gruppo avrebbe meritato per quanto dimostrato fin qui, tanta la sfortuna anche nei sorteggi che hanno messo davanti a Viterbo, testa di serie, la peggiore avversaria possibile, in più fuori casa, davanti un pubblico numerosissimo e molto acceso.