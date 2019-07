Dopo essere stata in cima alla classifica per qualche giorno, poi scavalcata dai Lancers grazie alla vittoria a tavolino sul Cali, il WiPlanet Montefiascone coglie l’obiettivo della giornata e torna meritatamente in testa al girone D della serie B, sfruttando al meglio la divisione della posta tra Catalana e Lancers (10-0 per i toscani nella prima e 6-4 per i sardi nel pomeriggio). Condizione necessaria era la doppia vittoria in casa del Livorno, superato nettamente all’andata per 10-0 e 10-1, notoriamente mai doma e ostica soprattutto in casa. E i ragazzi giallo-verdi hanno vinto con il cuore, che ha spintole mazze falische ottenendo ben 32 punti nelle due partite, ma subendone 18, che rappresenta un record negativo finora nel campionato del WiPlanet.