Tiziano Monti con Zanardi alle Paralimpiadi

Tiziano Monti entra nella squadra di Alex Zanardi. Il 30enne di Tarquinia, testimonial di SuperAbile, fa il suo ingresso in Obiettivo 3, progetto dell’ex campione di formula uno che punta da un lato a consentire la pratica sportiva ai ragazzi amputati e, dall’altra, a prepararli in vista delle paralimpiadi di Tokyo 2020. Tiziano Monti, amputato ad entrambe gli arti inferiori lo scorso ottobre in seguito ad un drammatico incidente, non solo non si è mai arreso al destino, ma da subito ha deciso di rialzarsi, offrendo una grande testimonianza. “A nome di SuperAbile – ha detto Alfredo Boldorini – faccio i complimenti a Tiziano, alla sua famiglia, ai tecnici, ai responsabili di Obiettivo 3 per questa grande notizia. Siamo estremamente felici di sapere che Tiziano abbia superato la prova ed è quindi entrato a tutti gli effetti nel team di Alex Zanardi. Un grande traguardo quello di Tiziano non solo perché rappresenta una grande attestato di resilienza, ma anche perché egli sta dando prova di carattere, tenacia e determinazione fuori dal comune”. “Dopo l’incidente la mia vita è ovviamente cambiata – si racconta Tiziano Monti –. Ho preso atto della mia nuova condizione in modo del tutto positivo. Non guardo più al passato, a quello che poteva essere, ma solo in avanti ed a quello che sarà. Nei prossimi giorni avrò una serie di provini per trovare la mia nuova dimensione nell’Handbike. Amo questo sport di fatica e sudore ma anche di grandi soddisfazioni”. Ora l’obiettivo si chiama Tokyo 2020 e tutta Tarquinia è pronta ad accompagnare Tiziano Monti in questo suo fantastico sogno.