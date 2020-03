Incidente in via Cattaneo a Viterbo, le foto

Incidente nella serata di sabato 29 febbraio alle 22 in via Cattaneo a Viterbo. Per cause ancora in corso d'accertamento due auto, una Alfa e una Audi Q3, si sono urtate su un fianco. Le vetture procedevano entrambe verso il quartiere Barco. L’incidente si è verificato all'altezza della scuola media. I mezzi hanno riportato danni ingenti: una vettura parte frontale e l’altra nella fiancata. Sono rimasti feriti in maniera lieve, invece, i due conducenti.

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Belcolle. Per loro un codice verde, hanno riportato solo delle lievi contusioni e sono stati dimessi dal nosocomio viterbese nella stessa serata.