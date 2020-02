Rapina nella banca di Villanova a Viterbo, le foto

Caccia ai tre rapinatori che hanno assaltato la banca di Villanova. Sono entrati in tre, volto coperto e taglierino in pugno, facendosi consegnare tutti soldi che erano nelle casse degli sportelli. La rapina è avvenuta nel primo pomeriggio del 26 febbraio nello sportello della Banca Lazio Nord, già credito cooperativo. Il colpo è stato messo a segno alle 15 e i malviventi sono riusciti a darsi alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri.

L’agenzia aveva riaperto da poco quando i malviventi si sono presentati davanti alle casse. In quel momento all’interno c’erano quattro impiegati e due clienti. I banditi, che avevano tutti il viso coperto da delle sciarpe hanno intimato a tutti di non muoversi poi, sotto la minaccia dei taglierini, si sono fatti consegnare i soldi che erano all’interno di due cassetti in uso agli sportellisti. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma si parla di diverse migliaia di euro. I soldi che venivano utilizzati dai cassieri per le operazioni comuni. Da quello che si è appreso i banditi non avrebbero puntato la cassaforte che, come ormai avviene per tutte le banche, ha un’apertura a tempo.