Le foto del salvataggio dell'anziano di 92 anni caduto in un pozzo

Anziano precipita nel pozzo e si salva. Il fatto è avvenuto ieri mattina a Capodimonte: l’anziano è stato estratto dalla cavità dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118.

L’allarme è scattato intorno alle 10 del 25 febbraio quando i familiari dell’anziano, che ha 92 anni ma che ancora cura l’orto dietro la sua abitazione in via Roma, hanno lanciato l’allarme. Poco prima avevano sentito delle urla dal terreno dietro all’abitazione e una volta arrivati sul posto si erano resi conto che l’anziano era caduto nel pozzo. La lamiera che di solito copriva l’apertura era spostata e l’uomo era in fondo alla cavità a una decina di metri di profondità. Secondo una prima ricostruzione deve essere passato in maniera accidentale sopra la lamiera che ha ceduto facendolo cadere nel pozzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli che si sono calati nella cavità per riportare in superficie l’anziano.