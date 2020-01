Viterbo, le foto del brindisi di inizio anno durante il concerto di Demo Morselli in piazza della Rocca

Piazza della Rocca stracolma per il concerto di fine anno con Demo Morselli e Marcello Cirillo. Tanti i viterbesi che hanno deciso di passare la notte di Capodanno all'aperto assistendo allo spettacolo che è andato avanti per tutta la notte. Dalle 2,30 in poi, oltre ai due musicisti, si sono alternati il cantante pop-trap Antony Niespolo, Dj Luca Lazzari e l'imitatrice Emanuela Aureli.

La Big band di Demo Morselli ha proposto musica per tutte le età.

E' stato il sindaco Giovanni Arena a stappare lo spumante di mezzanotte augurando un "2020 carico fantastico".

''Un 2020 in cui ci impegneremo a lavorare ancora di più - ha detto l'assessore De Carolis nel suo saluto - per fare di Viterbo una città più bella e piena di eventi come è stata in questi giorni di Natale''.