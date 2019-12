Viterbo, le foto dell'area di servizio assaltata dai ladri la notte di Santo Stefano

Distributori di benzina nel mirino dei ladri nella notte di Santo Stefano. Alcuni malviventi sono riusciti a mettere a segno un furto ai danni di un self service lungo la Superstrada, mentre è fallito il colpo in un’area di servizio a Vasanello.

A Vitorchiano i malviventi sono riusciti a scardinare la colonnina del self service, hanno svuotato la cassa e sono fuggiti con i soldi. Il colpo è stato messo a segno nell’area di servizio Tamoil in direzione Orte poco prima dello svincolo per Vitorchiano. Ancora da quantificare il bottino, tuttavia si parla di diverse migliaia di euro. A rendersi conto di ciò che era avvenuto nella notte sono stati i gestori della stazione di servizio la mattina successiva. La colonnina in metallo era stata abbattuta e la cassa era vuota. Sono stati immediatamente chiamati i carabinieri che hanno avviato le indagini.