Viterbo, tutte le foto del presepe vivente a San Lorenzo Nuovo

Successo per la prima rappresentazione del Presepio Vivente di San Lorenzo Nuovo. Moltissime, infatti, le persone che la sera del 25 dicembre, si sono messe in fila per assistere alla serata inaugurale della sacra rappresentazione; un boom di presenze ben oltre le più rosee aspettative.

La location inedita e particolarmente accattivante, l’impianto strutturale del Presepe organizzato come un lungo viaggio che porta gli spettatori prima a Gerusalemme, poi a Betlemme ed infine a Nazareth, la partecipazione corale della popolazione, la presenza di oltre cento figuranti, sono stati tutti elementi che hanno contribuito al raggiungimento di questo grande successo ed a consegnare agli annali, una delle migliori edizioni di tutti i tempi.

L’ottima riuscita della manifestazione rappresenta il giusto premio agli uomini ed alle donne della Parrocchia che per settimane hanno lavorato a Piazza del Pergolino e nelle aree limitrofe per realizzare una rappresentazione fortemente suggestiva e di alta qualità grazie alla cura dei particolari, in alcuni aspetti addirittura maniacale, evidenziata dai costumi dei personaggi, dalla coreografia dei singoli quadri e dalla presenza di molti animali (cavalli, pecore, asini, galline, conigli) ed all’elevato numero e varietà di scene rappresentate.