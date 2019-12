Viterbo, le foto degli imprenditori premiati durante la cerimonia di Confartigianato a Soriano nel Cimino

Il comitato di Soriano nel Cimino di Confartigianato ormai da alcuni anni ha deciso di istituire un premio per il valore del lavoro artigiano e imprenditoriale dedicato al territorio. Grazie al particolare impegno e alla dedizione dimostrati, quest’anno nella cerimonia di domenica 22 dicembre sono stati premiati: Aquilino Mancinelli, Artigiano Associato meritevole 2018, premia Michael Del Moro, presidente del comitato locale di Soriano; Eleonora Casillo “La Maison”, Donna Artigiana 2018, premiata dalla componente del direttivo provinciale del Movimento Donne Impresa Agnese Monacelli; Samuel Ferruzzi “Caffè Roma”, Giovane Artigiano 2018, premiato dal presidente dei Giovani Imprenditori Daniele Lampa; Angelo Marini, Artigiano in pensione 2018, premiato dal presidente di Confartigianato Imprese di Viterbo, Stefano Signori; Giuseppina Parisi e Giulia Carinella, premio alla memoria per Riccardo Carinella consegnato dal sindaco di Soriano e dirigente nazionale Anap e Ancos Confartigianato Fabio Menicacci. Ognuno dei premiati in questi anni ha saputo con coraggio ed intraprendenza portare avanti la propria attività sul territorio, permettendo lo sviluppo non solo della propria azienda ma dello stesso tessuto socio-economico del nostro paese