La battaglia contro il virus si combatte anche nei cieli

Nel pieno dell’emergenza epidemiologica, un importante centro nevralgico per le operazioni di soccorso su tutto il territorio nazionale è rappresentato, anche per la sua posizione geografica, dalla base dell’Aviazione dell’Esercito di Viterbo. Proprio grazie a questa peculiarità, ai baschi azzurri è stata affidata la gestione di una barella di biocontenimento. Denominata Isoark N36, ha la capacità di trasportare un paziente in situazione di alto pericolo e si compone di uno spazio sovrapposto alla lettiga che trattiene gli agenti potenzialmente infettivi, garantendo così la protezione degli operatori. La forza armata spiega le proprie ali per raggiungere i luoghi del soccorso, mediante un piano di trasporto aereo e terrestre integrato a quello della Protezione civile, già dallo scorso 24 febbraio, in prima linea in una serie di missioni anche predisposte per il trasporto dei materiali, tra cui mascherine e tamponi. A oggi sono state eseguite 30 missioni, per un totale di circa 120 ore di volo