Emergenza coronavirus, appello del sindaco di Viterbo: "Comportamenti superficiali, rimanete a casa". L'audio

Coronavirus, gli altoparlanti della polizia locale stanno diffondendo un appello del sindaco Giovani Arena.

Questo il testo: "Purtoppo ancora qualcuno sta avendo un comportamento superficiale, non rischiamo di trovarci in una situazione come quella dei nostri fratelli bergamaschi che sono costretti a contare un morto ogni mezzora. Dobbiamo assolutamente rimanere a casa, anche se le restrizioni prevedono alcune eccezioni. Evitiamo di utilizzarle. Saremo costretti a rafforzare i controlli e denunciare i trasgressori.Dobbiamo evitare che il contagio possa propagarsi. Ringrazio tutte le famiglie che stanno rispettando perfettamente le prescrizioni. Chi è costretto a uscire eviti qualsiasi tipo di contatto, rispetti le distanze e lavino spesso le mani. Rimaniamo assolutamente a casa fino al 25 marzo e vedrete che piano piano tutto ritornerà come prima"