(Agenzia Vista) Pomigliano D'Arco, 25 luglio 2018 Marchionne, la Fca di Pomigliano si ferma, gli operai: "Per lui 10 minuti per Agnelli uno solo" La fabbrica Fca di Pomigliano d'Arco si ferma per 10 minuti. Gli operai rendono omaggio a Sergio Marchionne. Gerardo Giannone, operaio e sindacalista Fca ricorda come per Gianni Agnelli fu proposto un solo minuto di fermo. Per Marchionne ben dieci. Fonte FB Gerardo Giannone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev