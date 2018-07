(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 Legittima Difesa, Salvini: "Forse Martina non ha capito, voglio meno armi" "Forse il segretario del PD Martina non ha capito, o non ha letto. Io non voglio più armi, io voglio meno armi e permettere alle persone per bene di difendersi". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, a margine della sua audizione in Commissione Affari Costituzionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it