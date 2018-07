(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 "Allo studio degli uffici ministeriali misure sul piano normativo volte ad ampliare la platea dei reati la cui commissione coperta il trasferimento in un CPR ai fini dell’espulsione perché rimanendo alla cronaca la domanda d’asilo rimane in vigore anche in casi di reati gravi quali lo stupro". Queste le parole del ministro dell'Interno Salvini ascoltato in Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. Courtesy Senato WebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it