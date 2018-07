Rom, Salvini: "Non sarà la Corte Ue a bloccare ripristino della legalità"

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 "A me interessa che la legalità a prescindere dalle lettere delle Corti venga ripristinata questo e' e questo sarà. Ho messo a disposizione la forza pubblica per garantirli. Mi pare che il Comune abbia risposto in meno di 24 ore alle richieste della Corte. E' una Corte curiosa quella che ci mette alcuni anni per arrivare ad alcune sentenze e una manciata di minuti per altre decisioni. Non sara' Strasburgo a bloccare il ripristino della legalita' nel Comune di Roma". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo l'incontro in Viminale con la prima cittadina di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev