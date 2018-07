(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 Casellati Tagliare emolumenti senatori se non presenti ai lavori La presidente del Senato Elisabetta Casellati alla cerimonia del Ventaglio: "Sono sempre stata favorevole ad un ancor più stringente legame tra trattamento economico e produttività per i parlamentari. Quando non si è presenti, sia in Aula che in Commissione, deve esserci una sensibile riduzione degli emolumenti. Anche la singola assenza deve portare ad una penalizzazione economica. Un principio di giustizia e di meritocrazia, in linea con il valore stesso della funzione di rappresentante dei cittadini" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it