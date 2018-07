Rai, Di Maio: "Se dobbiamo nominare qualcuno è necessario prima incontrarlo"

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 "Quelli di prima non facevano casting perché mettevano i loro compari, noi li stiamo incontrando e vediamo i curriculum, se devi nominare qualcuno devi incontrarlo, se poi vogliamo prendere sconosciuti questo non è il nostro metodo, così dimostriamo che non stiamo mettendo i nostri nella Rai ma gente che porti avanti questa industria culturale". Lo ha detto ai giornalisti il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a margine del suo intervento al convegno 'Le rinnovabili al centro della transizione energetica' a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev