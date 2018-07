Ilva, Di Maio: "Se si deve annullare la gara me lo dirà la legge"

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 "Se si deve annullare la gara me lo dirà la legge, io ho avviato la procedura per fare gli accertamenti per vedere se la gara è stata fatta in regola se invece questa, Non mi sembra sia stata fatta a regola d'arte, significa che se una gara non è fatta bene l'impatto ambientale è a rischio, oggi incontrerò Mittal, e valuteremo la loro controproposta. Credo che prima del piano occupazionale venga il rispetto alla legalità". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a margine del suo intervento al convegno 'Le rinnovabili al centro della transizione energetica' a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev