(Agenzia Vista) Siracusa, 25 luglio 2018 Operazione Araba Fenice Siracusa: 19 arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso La Polizia di Stato di Siracusa sta eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P del Tribunale di Catania, a carico di soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, furti in abitazioni ed aziende agricole. L´attività di indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Siracusa, con l´ausilio dei poliziotti dell´analogo ufficio investigativo di Catania, ha consentito di accertare l´operatività nei territori della zona sud della provincia aretusea, di un gruppo delinquenziale, che grazie alla forza di intimidazione esercitata dai suoi appartenenti, aveva monopolizzato e condizionato l´intero mercato ortofrutticolo della zona. I poliziotti hanno altresì riscontrato una serie di attività illecite che andavano dalle estorsioni, al traffico di sostanze stupefacenti, alla commissione di furti ad abitazioni ed aziende agricole. In atto sono impegnate sessanta unità della Polizia di Stato, con il Reparto prevenzione Crimine di Catania. / Fonte Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev