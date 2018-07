Giorgia Meloni e l'appello per i bambini dimenticati in auto: "Obbligatorietà di sistemi acustici"

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2018 "Due minuti con Giorgia", in un video pubblicato su Facebook Giorgia Meloni lancia il suo appello a tutti i partiti affinchè approvino all'unanimità la proposta di Fratelli d'Italia per introdurre l'obbligatorietà di sistemi acustici nelle auto per impedire di chiudere la macchina quando c’è qualcuno sul seggiolino posteriore. "Morti 8 bambini in 5 anni e ogni volta ci sembra impossibile" ricorda la parlamentare e continua "per approvare la legge basta un'ora in commissione”. Fonte / Facebook-Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev