Alitalia, Vestager (Ue): ''Ok Alitalia pubblica ma senza aiuto di Stato''

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2018 Aitalia, Vestager (Ue) Ok Alitalia pubblica ma senza aiuto di Stato La commissaria Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager sul futuro di Alitalia: "non abbiamo una soluzione preferita, come sapere siamo neutrali sulla proprietà. Se sarà in parte di proprietà pubblica, e questa è una possibilità, noi guarderemo solo al fatto che il proprietario pubblico agisca come un qualsiasi attore di mercato, e che non siano coinvolti aiuti di Stato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev