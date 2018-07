Voucher, Centinaio: "Al lavoro per introdurli in turismo e agricoltura con tutela maggiore"

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2018 "Stiamo lavorando alla possibilità di reintrodurre i voucher nel turismo oltre che nell'agricoltura con forme di tutela maggiori. Riteniamo che non è lo strumento ad essere foriero di abuso ma la mancanza di controlli e tutele che rende l'abuso la pratica dominante in molti settori della nostra vita produttiva e sociale". Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole e del turismo, Gianmarco Centinaio, in audizione davanti alle commissioni Attività produttive di Camera e Senato sugli indirizzi programmatici del suo dicastero / Courtesy Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev