Il presidente Fico riunisce presidenti delle commissioni: "Centralità del parlamento"

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2018 Fico riunisce per la prima volta i quattordici presidenti delle commissioni permanenti della Camera in questa legislatura. “Oggi per la prima volta ho riunito i presidenti perché credo fortemente nella centralità del parlamento, perché così possiamo coordinarci meglio e per far sì che ci sia un parlamento più efficiente. Uno dei punti proposti è quella della dematerializzazione, in modo da produrre molta meno carta e il secondo far diventare la Camera 'plastic free'” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev