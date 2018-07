Nuovo stadio Venezia FC, presentato il progetto, lo speciale

(Agenzia Vista) Venezia, 24 luglio 2018 Il momento tanto atteso dai tifosi del Venezia FC è finalmente arrivato. E' stato depositato e presentato il progetto del nuovo stadio degli arancio-nero-verdi che verrà costruito a Tessera, a 12 km da Venezia, vicino all'aeroporto Marco Polo. Una struttura da 18.000 posti, estendibile a 25.000, che secondo il presidente Joe Tacopina è assolutamente necessaria anche per il destino sportivo della squadra. Il progetto include anche un hotel 4 stelle, un museo, ristoranti e negozi, per far funzionare lo stadio 365giorni l'anno anche con altre funzioni. La normativa di riferimento, la Legge stadi del 2013 prevede la presentazione di uno studio di fattibilità corredato da un piano economico-finanziario e altre procedure che non permetteranno l'utilizzo e la cocnlusione dei lavori prima del 2023. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev