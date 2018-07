Dl dignità, Bellanova (Pd): ''Di Maio esca dalla propaganda''

Venezuela, la campagna dignità del professore con le scarpe rotte

Caracas, 24 lug. (askanews) - José Ibarra ha 41 anni, è un docente universitario e studia per un PhD, ma non ha i soldi per ripararsi le scarpe. Questo è il Venezuela della crisi economica, e Ibarra oggi è un fenomeno social per un tweet che a fine giugno è diventato virale. Aveva fotografato le sue scarpe rotte scrivendo "Non mi vergogno, non ho i soldi per ripararle." Il post è stato ritwittato ...